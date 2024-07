Kommentar zu Kinderzuschlägen Mehr Geld ja, aber bitte nur mit Maß

Gleichzeitig erstaunt, wie undifferenziert die Zulage verteilt wird. Wenn der Bund der Steuerzahler anregt, die Höhe der Zuschläge teilweise nach dem Einkommen der Beamten zu differenzieren, klingt das vernünftig. Professoren und Schulleiter vhaben weniger Not als Jungbeamte in Kommunen. Es sollte nicht dabei bleiben, dass das Land die Zahlung der Zulage nur vom Hauptwohnort des Beamten abhängig macht – ganz gleich, wo die Kinder leben. Ein denkbares Prüfsystem wäre: Gezahlt wird natürlich, wenn Kinder am Wohnort des Beamten gemeldet sind und in der Region zur Schule oder Uni gehen oder eine Ausbildung machen – das dürfte die Mehrheit sein.