Menschenrechte Mehr Menschen wenden sich an Antidiskriminierungsstelle

„Die Zahlen ergeben kein repräsentatives Bild der Diskriminierungsfälle in Deutschland“, heißt es in dem Bericht. So gebe es neben der Antidiskriminierungsstelle des Bundes weitere Anlaufstellen, an die sich Menschen wenden können. Außerdem würden die meisten Betroffenen Diskriminierung auch gar nicht melden. „Wir müssen daher von einer hohen Dunkelziffer ausgehen.“