Energie : Mehr Solaranlagen auf Ackerflächen

Mit einem Kran wird eine Agrar-Photovoltaik-Anlage in Niedersachsen montiert. Foto: Philipp Schulze/dpa

Berlin Es soll ein Baustein des „Osterpakets“ sein, das der Klimaschutzminister plant: eine Solar-Offensive auf dem Acker. Mit Umwelt- sowie Landwirtschaftsministerium hat Habeck eine Verständigung erzielt.

Mit deutlich mehr Solaranlagen auf landwirtschaftlichen Flächen will die Bundesregierung den Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreiben.

Die Solar-Offensive auf dem Acker soll einfließen in das von Habeck geplante „Osterpaket“: Bis Ostern soll das Kabinett umfassende Maßnahmen beschließen, um das Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien aus Wind und Sonne zu erhöhen.

Förderung mit Mitteln der EU-Agrarfinanzierung

Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) erklärte, eine entscheidende Aufgabe in dieser Legislaturperiode sei, den Ausbau der erneuerbaren Energien voranzutreiben und mit dem Natur- und Artenschutz zusammenzubringen. „Den erforderlichen Ausbau der Freiflächen- und Agri-PV wollen wir naturverträglich gestalten: durch Kopplung an Naturschutzkriterien, die gleichzeitige Wiedervernässung von Mooren und eine Erweiterung der Flächenkulisse in benachteiligten Gebieten.“