Kommentar zur Kriminalstatistik Deutschland ist brutaler geworden

Es ist ein Gefühl, das inzwischen in großen Teilen der Bevölkerung vorherrscht, und das jetzt in der neuen Polizeilichen Kriminalstatistik abgebildet wird: Deutschland ist brutaler geworden, die Täter jünger, viele ohne deutschen Pass. Jahrelang hat die Politik beschwichtigt und mit reflexartigen Phrasen den Menschen ihre Ängste abgesprochen – und die AfD ist immer stärker geworden. Auch deshalb ist es an der Zeit, die Gründe zu benennen und die Probleme endlich zu lösen.