Statistisches Bundesamt Mehr Studienanfänger im Jahr 2023

Die Zahl der Studienanfängerinnen und -anfänger ist im vergangenen Jahr erneut leicht gestiegen. Im Studienjahr 2023 (Sommersemester 2023 und Wintersemester 2023/2024) haben sich nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) in Wiesbaden 481.500 Menschen erstmals für ein Studium an einer deutschen Hochschule eingeschrieben. Das waren 7800 oder 1,6 Prozent mehr als im Studienjahr 2022, teilte Destatis am Mittwoch mit. „Damit ist die Erstsemesterzahl zum zweiten Mal in Folge gestiegen, liegt aber noch unter der Zahl für 2019, dem Jahr vor der Corona-Pandemie (508.700).“