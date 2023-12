Hochwasserschutz in NRW Mehr Tempo bei Deichsanierung

Düsseldorf · NRW-Umweltminister Krischer will die schleppende Umsetzung der dringend nötigen Projekte beschleunigen. Derweil geht das Hochwasser in Teilen des Landes etwas zurück. Am Wochenende wird neuer Regen erwartet.

29.12.2023 , 19:00 Uhr

Hochwasser am Rhein. Foto: Benjamin Westhoff

Von Jörg Isringhaus

Bei der Hochwasserlage in Nordrhein-Westfalen zeichnet sich eine vorübergehende Entspannung ab. Die sei aber kein Grund zur Entwarnung, erklärte Landesumweltminister Oliver Krischer (Grüne) am Freitag. Anlass zur Sorge bereiten weitere Niederschläge, die für das Wochenende und die kommende Woche erwartet werden. Dann seien vor allem bei den kleineren Flüssen erneut steigende Pegel möglich, sagte der Minister. Beim bisherigen Kampf gegen das Hochwasser zog er eine positive Bilanz. Opfer gebe es glücklicherweise keine zu beklagen, die Schutzanlagen hätten weitestgehend gehalten, auch wegen des beherzten Einsatzes Tausender Helfer. Krischer: „Ich denke, dass wir das Hochwasser bislang gut gemanagt haben.“