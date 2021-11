Mehrheit der Deutschen fordert Impfpflicht : Was Sie jetzt zu einer möglichen Impfpflicht wissen müssen

Die vierte Corona-Welle in Deutschland hat neue kritische Höhen erreicht: Die Gesundheitsämter meldeten den Rekord von 33 949 Infektionen binnen eines Tages. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Angesichts sich füllender Kliniken halten Ärzte eine Impfpflicht mindestens für das Personal in Pflegeheimen für möglich. Eine Testpflicht ist denkbar. Bayern kehrt zur Maskenpflicht in Schulen zurück, was auch NRW nicht ausschließt.