Umfrage : Mehrheit der Deutschen ist für längeren AKW-Betrieb offen

Berlin Die Mehrheit der Deutschen ist für einen längerfristigen Betrieb der deutschen Atomkraftwerke. Der Weiterbetrieb ist auch zentrales Thema beim heutigen Parteitag der Grünen.

Mehr als jeder zweite in Deutschland ist nach einer Umfrage in der Energiekrise offen für einen längerfristigen Weiterbetrieb deutscher Atomkraftwerke. Insgesamt 56 Prozent der Befragten können sich einen Betrieb über das Jahr 2024 hinaus vorstellen oder sind sogar dafür. Das zeigen Ergebnisse einer repräsentativen Befragung des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur.

Rund jeder Dritte ist für eine klare Befristung der Laufzeiten. So sprachen sich 12 Prozent für einen Betrieb bis höchstens Ende 2024 aus. Dies entspricht im Wesentlichen der Position der FDP, die auf einen Weiterbetrieb aller drei verbliebenen AKW bis ins Jahr 2024 dringt. 14 Prozent plädierten für eine Weiternutzung in diesem Winter bis April 2023.

Habeck will Atomkraftwerke in Reserve halten

Das Thema spielt auch eine Rolle beim Bundesparteitag der Grünen in Bonn, der heute beginnt und sich am ersten Tag mit dem Thema Energie befassen soll. Der Bundesvorstand der Partei will einen Antrag zur Abstimmung stellen, der den von Habeck vorgeschlagenen Reservebetrieb unterstützt. „Für den äußersten Notfall, so unwahrscheinlich er auch sein mag“ wäre demnach ein AKW-Weiterbetrieb denkbar. Die beiden süddeutschen AKW Isar 2 und Neckarwestheim 2 sollen in Bereitschaft gehen und falls nötig bis zum Frühjahr genutzt werden, „ohne neue Brennelemente“.