Regierung Mehrheit für Migrations-Pakt zwischen Ampel und Opposition

Der MPK-Vorsitzende Rhein sagte gestern beim Auftakt der zweitägigen Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) in Frankfurt, dieses Forum sei im föderalen System in Deutschland noch bedeutsamer als das Spitzentreffen im Kanzleramt. Für den hessischen CDU-Regierungschef, der gerade eine Landtagswahl gewonnen hat, ist es nach eigenen Worten am wichtigsten, dass die Länder beim Thema Flüchtlinge und bei der Finanzierungsfrage eine Einigung und starke Argumente haben, um den Bund zu überzeugen.