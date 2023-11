Migration Mehrheit hält Asylpolitik-Beschlüsse für wenig wirksam

Die von Bund und Ländern beschlossenen Maßnahmen in der Asylpolitik werden nach Einschätzung von 78 Prozent der wahlberechtigten Bürger nicht dazu führen, dass deutlich weniger Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Das ergab eine Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF-Politbarometer, die am Freitag veröffentlicht wurde. In der Ministerpräsidentenkonferenz am Montag wurden zum Beispiel beschleunigte Verfahren für Asylbewerber, weniger Leistungen und mehr Abschiebungen beschlossen. Nur 18 Prozent der Befragten rechnen der Umfrage zufolge damit, dass damit das Ziel, die irreguläre Migration zu reduzieren, auch erreicht wird.