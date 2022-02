Umfrage : Mehrheit in NRW will auch ohne Maskenpflicht weiter Maske tragen

Eine Mehrheit der Menschen in NRW will auch ohne Maskenpflicht weiter eine Maske tragen Foto: dpa/Marijan Murat

Exklusiv Bonn Die Corona-Maßnahmen sollen im März deutlich gelockert werden. Doch selbst wenn die Maskenpflicht nicht mehr gelten sollte, will eine Mehrheit der Bürger in Nordrhein-Westfalen auch zukünftig in öffentlichen Räumen nicht auf die Maske verzichten.

Die Corona-Maßnahmen in Deutschland sollen sukzessive gelockert werden. Bis zum 20. März könnte ein Großteil der bislang geltenden Regeln wegfallen. Darüber diskutieren an diesem Mittwoch Bund und Länder. Die Maskenpflicht soll zwar zunächst bestehen bleiben, könnte perspektivisch aber auch gekippt werden. Die Mehrheit der Menschen in Nordrhein-Westfalen will sich dann trotzdem weiterhin mit einer Maske vor Ansteckungen schützen. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag unserer Redaktion. Mehr als jeder Zweite (57 Prozent) gibt an, auch dann noch eine Maske in öffentlichen Räumen wie dem Nahverkehr oder in Geschäftsräumen tragen zu wollen, wenn dies nicht mehr verpflichtend ist. Fast jeder Dritte (31 Prozent) beantwortet die Frage sogar mit „Ja, auf jeden Fall“. Gleichzeitig gibt jedoch ein Drittel der Befragten (33 Prozent) an, mit dem Wegfall der Maskenpflicht auch keine Maske mehr tragen zu wollen. Der Rest (10 Prozent) ist unentschieden.

Bundesweit fällt das Ergebnis nicht ganz so eindeutig aus: Während 49 Prozent der Befragten angeben, nach Wegfall der Maskenpflicht weiterhin eine Maske in öffentlichen Räumen tragen zu wollen, sprechen sich 41 Prozent dagegen aus. Der Rest (10 Prozent) zeigt sich unentschieden.

Mehrheit im Westen will weiter Maske tragen - im Osten nicht

Während sich in den alten Bundesländern eine Mehrheit pro Maske ausspricht, ist das Verhältnis in den neuen Bundesländern genau umgekehrt.

Am deutlichsten fällt die Absicht, sich auch weiterhin mit Masken vor dem Coronavirus zu schützen, in der Altersgruppe der über 65-Jährigen aus. Fast zwei Drittel der Befragten geben an, auch bei einem Wegfall der Pflicht weiterhin Mund und Nase bedeckt halten zu wollen.

Mit Blick auf die Wahlabsicht der Befragten sprechen sich Anhänger von SPD und Grünen am deutlichsten dafür aus, auch weiterhin eine Maske in der Öffentlichkeit tragen zu wollen. Das gegenteilige Bild zeigt sich bei Anhängern von AfD und FDP. Anhänger von CDU und Linke zeigen sich in der Frage gespalten.

Das Meinungsforschungsinstitut Civey zählt für seine repräsentativen Umfragen nur die Stimmen registrierter und verifizierter Internetnutzer, die Daten wie Alter, Wohnort und Geschlecht angegeben haben. Die Stimmen werden nach einem wissenschaftlichen Verfahren gemäß der Zusammensetzung der deutschen Bevölkerung gewichtet. Für die Frage wurden im Zeitraum vom 14.2.22 bis 16.2.22 die Antworten von 5010 Teilnehmern berücksichtigt, davon 854 aus Nordrhein-Westfalen. Der statistische Fehler liegt bei den bundesweiten Ergebnissen bei 2,5 Prozent, bei den NRW-Ergebnissen bei 3,0 Prozent.