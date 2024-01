Umfrage Mehrheit rechnet 2024 nicht mit Kriegsende in Ukraine

Der Rückhalt für die finanzielle Unterstützung der Ukraine durch Deutschland ist im Laufe des mittlerweile fast zwei Jahre dauernden Kriegs deutlich zurückgegangen. 41 Prozent halten diese für zu weitgehend, was einem Plus von 21 Punkten im Vergleich zu Ende April 2022 entspricht. Damals war der Kriegsbeginn zwei Monate her.