Kommentar zur Situation in Nahost Deutschland muss Israel beistehen

Deutschland hat seine Staatsräson mit der Existenz des jüdischen Staates verbunden. Was heißt das in einer Situation extremer militärischer Bedrohung durch das Mullah-Regime und dessen Spießgesellen in Gaza, Libanon und im Jemen? Ganz klar, Deutschland muss an der Seite Israels stehen und zur Not auch militärisch Beistand leisten.