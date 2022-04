Ukraine-Krieg : Melnyk: Steinmeier hat Spinnennetz an Russland-Kontakten

Berlin Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, wirft Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vor, sich nicht deutlich genug von Moskau zu distanzieren - ganz im Gegenteil.

Vorwürfe auch an andere deutsche Politiker

Konzert in Bellevue „klares Signal Richtung Moskau“

Angesprochen darauf, dass Steinmeier in seiner Rede zur Wiederwahl als Bundespräsident deutlich wie nie abgerechnet habe mit Putin, meinte Melnyk, das kaufe er ihm nicht ab. „Zu uns Ukrainern hat er keinen Bezug. Steinmeier weiß nicht, was er mit uns anfangen soll, obwohl er selbst in Kyjiw und sogar in Lwiw war.“