TK-Studie : Menschen in NRW sind unzufrieden mit Kliniken

Die Bürger in NRW sind laut einer Studie unzufrieden mit der Gesundheitspolitik. Foto: dpa/Fabian Strauch

Düsseldorf Die Bürger in Nordrhein-Westfalen wünschen sich mehr Investitionen in die Krankenhäuser. Das geht aus einer Studie der Techniker Kasse hervor. Heute starten Streiks an Unikliniken.