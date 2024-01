Gesellschaft Menschen mit geistiger Behinderung: Probleme mit Arbeit

Menschen mit geistigen Behinderungen stoßen auf teils enorme Barrieren auf dem Arbeitsmarkt und bei Arztbesuchen. Das will der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Jürgen Dusel, ändern, wie er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin sagte. Dafür will Dusel heute Empfehlungen an den Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und Arbeitsminister Hubertus Heil (beide SPD) übergeben.