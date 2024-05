Buchveröffentlichung Merkel-Erinnerungen erscheinen am 26. November

„Persönlich wie nie zuvor erzählt sie von ihrer Kindheit, Jugend und ihrem Studium in der DDR und dem dramatischen Jahr 1989, in dem die Mauer fiel und ihr politisches Leben begann“, heißt es in der Ankündigung des Verlages Kiepenheuer & Witsch. Merkel lasse die Leser teilhaben an ihren Treffen und Gesprächen mit den Mächtigsten der Welt. Sie beschreibe, wie prägende Entscheidungen getroffen worden seien. „Ihr Buch bietet einen einzigartigen Einblick in das Innere der Macht - und ist ein entschiedenes Plädoyer für die Freiheit“, bewirbt der Verlag das Buch.