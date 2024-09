Empfang zum 70. Geburtstag Merkel lässt sich feiern - Merz würdigt einstige Rivalin

Merz würdigte in seiner Begrüßungsrede Merkels politisches Wirken. Er betonte ihren Drang nach Freiheit und ihre wissenschaftliche Neugier. Vor allem in der Euro-Krise und während der Corona-Pandemie habe sie entscheidend zum Zusammenhalt Europas beigetragen. Merz schloss seine Rede, indem er an die Adresse der Jubilarin sagte, er hoffe, „dass Du der CDU gewogen bleibst“.