Streit um Nord Stream 2 : Merkel skeptisch zu Pipeline-Lösung bei Biden-Besuch

Berlin Beim Treffen der Kanzlerin mit US-Präsident Biden am Donnerstag in Washington ist die umstrittene Pipeline eines der wichtigsten Themen. Merkel dämpft aber Erwartungen.

Sie werde das Thema bei ihrem Treffen mit US-Präsident Joe Biden an diesem Donnerstag erörtern, sagte die CDU-Politikerin am Montag am Rande von Beratungen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Berlin. Dass „die Papiere dann schon vollkommen fertig gestellt sind, das weiß ich nicht. Ich glaube es eher nicht“, ergänzte sie. „Aber es werden wichtige Diskussionen zur Erarbeitung einer solchen gemeinsamen Position sein.“