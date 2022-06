Kanzlerin a.D. : Merkel verurteilt russischen Angriff auf die Ukraine scharf

Berlin Es ist der erste größere öffentliche Auftritt von Altkanzlerin Angela Merkel seit ihrem Ausscheiden aus dem Amt. Die 67-Jährige erklärt ihren klaren Standpunkt zum russischen Angriffskrieg.

„Das ist ein brutaler, das Völkerrecht missachtender Überfall, für den es keine Entschuldigung gibt“, sagte Merkel am Dienstagabend in Berlin im Berliner Ensemble. Der Angriff sei von Russlands Seite ein großer Fehler.

Merkel: „Volles Vertrauen“ in aktuelle Regierung

In die neue Bundesregierung und ihren Amtsnachfolger Olaf Scholz (SPD) hat Merkel nach eigenen Worten „volles Vertrauen“. Der Regierungsübergang sei sehr gut gelaufen, sagt Merkel - ein halbes Jahr nach der Amtsübergabe an Scholz. Es seien Menschen am Werk, die keine „Newcomer“ seien und die Gegebenheiten kennen würden. Merkel war 16 Jahre lang Kanzlerin. Es sei für sie ganz klar, dass es der richtige Zeitpunkt gewesen sei, aufzuhören.