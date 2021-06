Kanzlerin zu Umweltschutz : Merkel: Verzicht auf Wegwerfprodukte wird leichtfallen

Berlin „Weltweit eines der wichtigsten Umweltthemen“: In einer Videobotschaft ruft die Kanzlerin dazu auf, weniger Plastik zu verwenden. Die Lage bei der Artenvielfalt sei dramatisch.

Kanzlerin Angela Merkel hat die Bedeutung von weniger weggeworfenem Plastik für die Umwelt betont. Der Kampf gegen Plastikmüll sei „weltweit eines der wichtigsten Umweltthemen“, sagte die CDU-Politikerin anlässlich des Weltumwelttags in ihrer wöchentlichen Videobotschaft.

Das Motto des Aktionstags in diesem Jahr ist „Nein zu Wegwerf-Plastik — ja zu Mehrweg!“. Dies sei sehr aktuell, da viele Wegwerfprodukte wie Trinkhalme oder Wattestäbchen in der EU ab Juli nicht mehr produziert werden dürften, sagte Merkel. Ab 2022 dürften leichte Plastiktüten dann nicht mehr in Umlauf gebracht werden. „Wir werden feststellen: Der Verzicht wird leichtfallen und unsere Umwelt sehr entlasten.“