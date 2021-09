Bundestagswahl : Merkel wirbt für Laschet und warnt vor Rot-Grün-Rot

Berlin „Es ist nicht egal, wer dieses Land regiert“: In ihrer letzten Rede im Bundestag bezeichnet Angela Merkel die bevorstehende Wahl als Richtungsentscheidung und spricht eine klare Wahlempfehlung aus.

Gleichzeitig warnte sie in der voraussichtlich letzten Bundestagssitzung vor der Wahl am 26. September vor einem Bündnis von SPD und Grünen mit der Linken. „Es ist nicht egal, wer dieses Land regiert“, sagte sie.

Es sei eine besondere Wahl, „weil es in schwierigsten Zeiten eine Richtungsentscheidung für unser Land ist“, betonte Merkel. Die Bürgerinnen und Bürger hätten die Wahl zwischen zwei Optionen: Einer Regierung von SPD und Grünen, „die die Unterstützung der Linkspartei in Kauf nimmt, zumindest sie nicht ausschließt“ oder einer von CDU und CSU geführte Regierung mit Laschet an der Spitze.