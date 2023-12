Parteien Merz attackiert Wagenknecht-Partei: „Braucht niemand“

Auf die Frage, wie groß seine Sorge sei, dass nach den Wahlen im Osten im Herbst ohne die AfD bei der Regierungsbildung nichts gehen werde, sagte der CDU-Vorsitzende: „Das ist in der Tat eine besonders große Herausforderung.“ Er sei aber zuversichtlich, „dass es uns gelingen wird, in allen drei Ländern wieder die stärkste Fraktion in den dortigen Landtagen zu werden.“ Er werde sich in den Wahlkämpfen „auch persönlich sehr stark engagieren und den Menschen auch sagen: Überlegt euch gut, was ihr tut. Denn jede Stimme für die AfD ist eine Stimme für eine linke Regierung.“