Russischer Angriffskrieg : Merz fordert Kampfpanzer-Lieferung an die Ukraine

Merz fordert Kampfpanzer-Lieferung an die Ukraine

CDU-Parteichef Friedrich Merz spricht sich für die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine aus. Foto: Michael Kappeler/dpa

Berlin Kanzler Scholz betont immer wieder, dass es bei der Lieferung von Kampfpanzern keine Alleingänge gebe. CDU-Chef Merz macht weiter Druck. Und sagt: Eine Lieferung würde den Krieg verkürzen.

Unionsfraktionschef Friedrich Merz pocht auf die Lieferung moderner Kampfpanzer vom Typ Leopard II an die Ukraine. „Eine Unterstützung der Ukraine mit Schützenpanzern und Kampfpanzern würde diesen Krieg nicht verlängern, sondern verkürzen“, sagte der CDU-Vorsitzende in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Deutschland und andere europäische Länder hätten der Ukraine längst Schützenpanzer und auch Kampfpanzer westlicher Bauart liefern sollen.“