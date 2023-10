Migration Merz knüpft Mitwirken der Union bei Migration an Bedingungen

„Wir sind bereit einen gemeinsamen Weg mit der Koalition zu gehen“, sagte der CDU-Vorsitzende am Dienstag in Berlin. „Das setzt allerdings voraus, dass die Koalition bereit ist, auch auf wesentliche Punkte von uns einzugehen.“ So müsse zum Beispiel in das Aufenthaltsrecht wieder die Begrenzung des Zuzugs von Ausländern als Gesetzeszweck aufgenommen werden, was die Ampel bei der letzten Änderung gestrichen habe.