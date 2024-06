Parteien Merz kündigt Empfang zum 70. Geburtstag von Merkel an

Die CDU-Spitze will die frühere Parteivorsitzende und Kanzlerin Angela Merkel zu deren 70. Geburtstag mit einem Empfang würdigen. Bei der Feierlichkeit in der Akademie der Wissenschaften in Berlin am 25. September werde der Kunsthistoriker Horst Bredekamp einen Vortrag halten, kündigte Parteichef Friedrich Merz am Montag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen in einer Vorstandssitzung seiner Partei in Berlin an. Der Festakt im Rahmen der CDU-Reihe „Berliner Gespräche“ sei mit Merkel abgestimmt. Die Altkanzlerin wird am 17. Juli 70 Jahre alt.