Migrationspolitik Merz legt Scholz Koalitionsbruch für Migrationspakt nahe

Merz sprach anschließend von einem „atmosphärisch sehr guten Gespräch“. Er hatte allerdings schon vorher massiven Druck aufgebaut. Unter der Überschrift „Es reicht!“ forderte er bereits am Sonntag eine Wende in der Migrationspolitik und legte am Montag bei einem Wahlkampfauftritt in Dresden noch einmal nach. „Wir wollen nicht mehr und nicht weniger, als dass der Bundeskanzler seinem Amtseid nachkommt und Schaden vom deutschen Volk abwendet.“