Wahlen Merz lehnt Ampel-Vorschlag zu Listenverbindung ab

„CDU und CSU sind zwei befreundete, aber auch voneinander unabhängige Parteien, die sich entschlossen haben, in räumlich unterschiedlichen Wahlgebieten zu kandidieren und nicht zu konkurrieren. Das wird so bleiben, egal, was andere politische Parteien davon halten“, erklärte Merz. Die CSU tritt nur in Bayern an, die CDU nur in den anderen Bundesländern.