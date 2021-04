CDU : Merz nimmt wichtige Hürde auf dem Weg in den Bundestag

Arnsberg Geht alles seinen gewohnten Gang, wird Friedrich Merz wieder im nächsten Bundestag sitzen - zwölf Jahre nach seinem Ausscheiden. „Unbequeme Dinge“ will er sagen.

Den Delegierten versprach Merz, kein bequemer und angepasster Abgeordneter zu sein, der wortreich erkläre, „warum dies und jenes „alternativlos“ war“. In einer Demokratie sei nichts und niemand alternativlos. Merz deutete verklausuliert an, gegebenenfalls auch für ein Ministeramt zur Verfügung zu stehen: „Und selbst wenn ich - was ich nicht weiß und was beileibe nicht der Grund für meine Bewerbung hier um das Bundestagsmandat im Hochsauerlandkreis ist - eine Aufgabe in einer späteren Regierung - die müssen wir überhaupt erstmal stellen - wahrnehmen sollte, dann bin und bleibe ich der Wahlkreisabgeordnete hier im Hochsauerlandkreis.“