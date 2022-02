CSU-Klausur : Merz und Söder beschwören neue Gemeinsamkeit

Berlin Das Jahr 2021 war eine einzige Katastrophe für CDU und CSU. Doch darüber solle nicht mehr gesprochen werden, sagt Markus Söder. In Zukunft soll es viel Gemeinsamkeit geben.

Mit einem engen Schulterschluss und einem strikten Oppositionskurs gegen die Ampel-Koalition wollen CDU und CSU die Grundlage für eine Rückkehr in Regierungsverantwortung legen.

Man wolle in Berlin „kraftvolle Opposition“ machen, kündigte der CSU-Vorsitzende Markus Söder bei der Klausurtagung der CSU-Bundestagsabgeordneten an. Zudem gebe es ein gemeinsames Verständnis von Zusammenhalt. Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sprach von „Teamplay und Powerplay - Teamplay zwischen CDU und CSU, Powerplay gegenüber der Ampel“.

Merz: „Kraftvolle Oppositionspartei“

„Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit von @CDU und @CSU in der Bundestagsfraktion. @Markus_Soeder , Alexander Dobrindt und ich werden gut zusammenarbeiten.“ (tm) pic.twitter.com/Bjm2l2Ge6L

CDU-Chef Friedrich Merz, der bei der Klausur zu Gast war, betonte, die Union werde ihre Rolle als „kraftvolle Oppositionspartei“ wahrnehmen. „Das wird eine richtig gute, stabile und auch sehr kollegiale, freundschaftliche Zusammenarbeit werden.“ Merz, der in Kürze auch den Vorsitz der Unionsfraktion im Bundestag übernehmen wird, betonte: „Wir haben das gesamte Jahr 2021 hinter uns gelassen, das ist Geschichte, darüber sprechen wir nicht mehr.“ Die Union sei gut in das Jahr 2022 gestartet. In der CDU gebe es eine „außergewöhnlich gute Stimmung“.