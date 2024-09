Krieg in der Ukraine Merz wirft Moskau nach Poltawa-Angriff Kriegsverbrechen vor

Auf die Frage, ob er dafür sei, der Ukraine wie von Selenskyj verlangt den Einsatz der vom Westen gelieferten Waffen auf dem Gebiet Russlands zu erlauben, sagte Merz: „Wir haben der Ukraine, wie ich finde, unnötig Fesseln angelegt in den Möglichkeiten ihrer Verteidigung. Das hätte von Anfang an nicht geschehen dürfen.“ Die Ukraine müsse sich „umfassend verteidigen können und sie muss auch in die Lage versetzt werden, die Nachschubwege der russischen Armee auf russischem Staatsgebiet anzugreifen“. Er ergänzte: „Wenn sie das nicht tut, geht sie mit gebundenen Händen in diese Auseinandersetzung.“