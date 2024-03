Abgeordneter Malte Gallée MeToo-Affäre bei den Grünen

Ausgerechnet die grüne Zukunftshoffnung, ausgerechnet der jüngste deutsche Europaabgeordnete, ausgerechnet der mit viel frischem Wind von Bayern nach Brüssel gewechselte Malte Gallée hat sich zu einer der schwersten Hypotheken für den Europawahlkampf der Grünen entwickelt. Der 30-Jährige kündigte am Wochenende seinen Rücktritt als Abgeordneter an, nachdem sich Gerüchte über sexuelle Übergriffe auf Mitarbeiterinnen in einer Berichterstattung des „Stern“ verdichtet hatten, gespickt mit Angaben mutmaßlicher Opfer, die zugleich die Grünen-Führung in fahles Licht bei der Handhabung der MeToo-Affäre in den eigenen Reihen stellten.