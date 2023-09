Bundestag Migration: Union kontert mit eigenem „Deutschland-Pakt“

In der Migrationspolitik hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser Vorwürfe der Union zurückgewiesen, untätig zu sein oder die Lage gar zu verschärfen. „Unsere Maßnahmen wirken. Wir steuern und ordnen Migration“, sagte die SPD-Politikerin im Bundestag in einer hart geführten Debatte. Als führender Redner der Unionsparteien griff CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt Faeser scharf an. Sie sei in Europa „kein Zugpferd“, sondern „das Trojanische Pferd zur Verschärfung der Migrationskrise“.