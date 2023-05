Migrationsgipfel von Bund und Länder Nur nicht fliehen – vor der Verantwortung

Das Format klingt wie ein Kantersieg: 16 Länderchefs und ein Kanzler. Wobei die Frage auch in dieser Abendstunde zunächst ist: Sechszehn zu Eins oder Sechszehn gegen Eins? Draußen im Innenhof des Bundeskanzleramtes stehen die gepanzerten Limousinen der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Drinnen beraten die Regierungschefs der Bundesländer mit Bundeskanzler Olaf Scholz inzwischen bereits seit sechs Stunden über die ebenso drängende wie strittige Frage: Wie viel Geld bekommen die Städte, Gemeinden und Landkreise in Deutschland künftig mehr, um Flüchtlinge zu versorgen, unterzubringen oder ihnen Sprachkurse anzubieten. Wie viel wird es in diesem Jahr sein? Und wie viel Geld kann es dauerhaft mehr werden? Denn darum geht es in diesem seit Wochen schwelenden Bund-Länder-Streit, wer zu welchen Teilen künftig die Lasten und Kosten für Flüchtlinge in Deutschland trägt.