Auszeichnungen Milei in Hamburg ausgezeichnet - keine Krawallrede

Vor dem Veranstaltungsort demonstrierten mehrere hundert Menschen unter dem Motto „Nein zu Milei in Hamburg“. Kritiker werfen der Hayek-Gesellschaft vor, sich nicht eindeutig von rechtspopulistischen Strömungen abzugrenzen. So verlieh der Verein etwa 2023 seinen Netzwerkpreis an das Schweizer Webradio Kontrafunk und 2022 an den Blog „Achse des Guten“ - beide Medien werden im Spektrum der politischen Rechten verortet.