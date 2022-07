Klimaschutz : Millionen für Stadtentwicklung gegen Hitze und Extremwetter

Der Klimawandel macht Extremwetter in Zukunft wahrscheinlicher. Die Städte müssen sich - wie hier in Frankfurt am Main - anpassen. Foto: Boris Roessler/dpa

Potsdam- Damit die Städte für die Zukunft besser gewappnet sind, startet Bauministerin Geywitz ein Förderprogramm: Millionen stehen nun für Klimaschutz und -anpassung im städtischen Raum bereit.

Für die Jahre 2022 bis 2025 stünden im Rahmen des Programms 176 Millionen Euro zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung in Städten und Gemeinden zur Verfügung, wie das Ministerium am Dienstag mitteilte. So unterstütze man die Kommunen bei der Erhaltung und Entwicklung von Grün- und Freiflächen, sagte Geywitz in Potsdam demnach bei einem Besuch der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten.