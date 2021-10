Gesundheitspolitik : Minister: „Steuern in Pflege auf humanitäre Katastrophe zu“

Berlin Personalnot, Stress und Schichtdienst - das ist der gefährliche Mix in der Pflege. Bayerns Gesundheitsminister Holetschek wählt nun drastische Worte. Bei den Ampel-Sondierungen kommt ihm das Thema zu kurz.

„Wenn wir die Abrechnungsmodalitäten an die erste Stelle setzen, es aber niemanden gibt, der sich um die Menschen kümmert, haben wir ein riesiges Problem“, sagte der CSU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Aktuell laufen wir sehenden Auges in eine humanitäre Katastrophe.“

Holetschek verwies auf den Personalmangel und die schwierigen Arbeitsbedingungen in der Pflege. „Bislang ist Gesundheitspolitik ehrlich gesagt vor allem ein Thema der Finanzminister - das müssen wir ändern“, forderte er. „Wir brauchen in der Gesundheitspolitik einen großen Wurf. Die Pflege ist am Limit.“ Die Gesellschaft müsse sich klar darüber werden, was ihr die Pflege wert sei. „Selbstverständlich müssen wir mehr Geld in die Hand nehmen. Das Thema wird auf jeden Einzelnen zukommen, zuhause oder im Altenheim.“