Gebäudebereich : Ministerien legen Klimaschutz-Nachbesserungen vor

Einfamilienhäuser entstehen am Leipziger Stadtrand. Foto: Jan Woitas/dpa

Berlin Die Bundesregierung hat nationale Klimaziele bei Gebäuden und im Verkehr verfehlt. Die zuständigen Ministerien müssen nun nachlegen. Die Nachbesserungen wollen sie heute vorlegen.

Die Vorhaben sind Regierungskreisen zufolge Teil eines Sofortprogramms, das beide Ministerien am Mittwoch (12.30 Uhr) vorlegen wollen. Es soll dafür sorgen, dass im Gebäudebereich nicht mehr so viele Treibhausgase ausgestoßen werden. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will seinerseits (12.00 Uhr) Maßnahmen seines Ressorts präsentieren.