Energiekrise : Ministerium: Preisbremsen für Gas und Strom zusammen denken

Berlin Über den Startzeitpunkt einer Gaspreisbremse gibt es noch Kontroverse. Nun betont das Wirtschaftsministerium, dass bei der geplanten Entlastung auch eine Strompreisbremse mitgedacht werden muss.

„Das ist systematisch wichtig, weil bei Strom und Gas zentralisierte Netz- und Versorgerstrukturen vorhanden sind und so eine breite Adressierung möglich ist“, teilte das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz am Sonntag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Bei den dezentralen Märkten für Mineralölprodukte, Holz oder Kohle sei das so nicht möglich, so dass dort nicht das gleiche Instrument greifen könne.