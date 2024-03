NRW-Check 2024 Ministerpräsident Wüst liegt in Umfrage vor Merz

Während die CDU auf Landesebene im Vergleich zum Landtagswahlergebnis 2022 um 1,3 Punkte auf 37 Prozent zulegen kann, kämpfen SPD, Grüne und FDP in NRW wohl auch mit dem Gegenwind durch die Politik der Ampelkoalition in Berlin. Wäre schon jetzt Landtagswahl, müssten die Grünen sich mit 2,2 Punkten weniger begnügen als noch bei der Wahl: Sie kommen auf 16 Prozent. Für eine Fortführung von Schwarz-Grün würde das dennoch reichen. Die SPD stürzt dramatisch um 10,7 Punkte ab und liegt gleichauf mit den Grünen. Die FDP würde aus dem Landtag ausscheiden: Die Liberalen schaffen nur vier Prozent (Ergebnis 2022: 5,9). Während das Bündnis Sahra Wagenknecht ebenfalls an der Fünfprozenthürde scheitern würde, könnte die AfD große Gewinne verbuchen: Sie käme auf 13 Prozent (plus 7,6).