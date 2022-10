Veranstaltung in der BAPP : Ministerpräsident Wüst macht in Bonn trotz Krisen Mut für die Zukunft

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst bei der Bonner Akademie für Praktische Politik (BAPP). Foto: Martin Wein

Bonn Am Montagabend war Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst zu Gast in der Bonner Akademie für Praktische Politik. Der CDU-Politiker sprach über die Herausforderungen der aktuellen Krisen und warb dabei für Priorisierung von Entscheidungen.



Von Martin Wein

Ein Blitz zuckt am Nachthimmel über Bonn, als NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst am Montagabend ans Mikrofon im Haus der Bonner Akademie für Praktische Politik (BAPP) tritt. „Zeitenwende? Wo wir in fünf Jahren stehen“ ist die 133. Veranstaltung des hiesigen Politik-Thinktanks als Zehn-Jahres-Feier überschrieben. Ein trockener Rhein, ein Krieg in Europa, eine Wirtschaft in der Krise stehen als Menetekel an der Videowand. Derart viele hochkarätige aktive und gewesene Vertreter der Bundes- und Landespolitik, der Universität und der Wirtschaft sind gekommen, dass Helfer immer noch mehr Stühle für geladene Gäste bringen müssen. Sie alle hoffen auf Antworten in turbulenten, undurchsichtigen Zeiten.

Bodo Hombach, SPD-Urgestein und seit zehn Jahren Gründungspräsident der Akademie, die als An-Institut der Universität geführt wird, gibt in seiner andeutungsreichen Abschiedsrede zukünftigen Denkern eine To-Do-Liste mit auf den Weg. Hombach beklagt eine „Deregulierung der Wahrheit“, der es entgegenzutreten gelte. Das Handy habe einen Paradigmenwechsel gebracht: „Der Abstand zwischen Ereignis und Berichterstattung ist praktisch null. Emotionale Erregung ist schneller als die Klärung des Sachverhalts“.

Aus der Nachkriegszeit in die Vorkriegszeit gedrängt

Künstliche Intelligenz stecke noch in den Kinderschuhen, künstliche Dummheit gebe es bereits. Drittens sei mit immer geringerem Aufwand immer größerer Schaden anzurichten. Die Komplexität kritischer Infrastrukturen müsse beherrschbar werden. Viertens sei „Krieg immer noch nicht ins Gruselkabinett der Menschheit“ verbannt. Mit Leuten zu verhandeln, die man überhaupt nicht möge, sei wahre Diplomatie, sagte Hombach wohl mit Blick auch auf den Krieg Russlands in der Ukraine. „Aus der Nachkriegszeit“ werde Europa stattdessen „gerade in die Vorkriegszeit gedrängt, aber auch gesendet und geschrieben“.

Auch Hendrik Wüst zeichnete ein düsteres Bild der näheren Zukunft. Eine Welt voller Krisen, wie sie seine Generation noch nicht gekannt habe, beschrieb der 47-Jährige. Aus der Ukraine seien in den nächsten Monaten deutlich mehr Geflüchtete zu erwarten, die in NRW willkommen seien. Die Energiekrise gefährde Arbeitsplätze besonders auch in NRW. Es brauche schnelle Antworten und ein Zusammenspiel von Bund, Ländern und Kommunen, das bislang noch nicht gelinge. Auch die Klimakrise dulde derweil keinerlei Aufschub. Landwirtschaft und Ernährung, Wald und der Rhein als Lebensader seien in Gefahr.

Gabriel und Laschet künftige BAPP-Präsidenten

Trotzdem sei dies alles „kein Grund zum Verzagen“, sagte Wüst. Schließlich habe auch keine Generation mehr Knowhow nutzen können. „Wachstum, gute Arbeitsplätze, sozialer Ausgleich, Freiheit, Menschenrechte, Demokratie in einem friedlichen, vereinten Europa mit offenen Grenzen: All das ist jede Anstrengung wert“, sagte Wüst. All das erfordere aber auch die Anstrengung von Priorisierung und Entscheidungen. Diese müssten diskutiert, ja auch erstritten werden.