Missbrauchsvorwurf gegen Pfarrer U. Wenig Hoffnung für das Opfer Melanie F.

Melanie F. kann sich noch genau erinnern: Jedes Mal, wenn Hans Bernd U. mit ihr und einem zwei Jahre älteren Jungen in das Priesterseminar ging, wurde das an der Pforte in einer Liste vermerkt. Das gleiche Prozedere spielte sich ab, wenn die drei das Haus wieder verließen. Beim Frühstück, im Schwimmbad oder auch bei anderen Gelegenheiten trafen die beiden Kinder – damals etwa 12 und 14 Jahre alt und wohnhaft im Bonner Kinderheim Maria im Walde – auch andere Seminaristen. Ergo: Jeder im Priesterseminar habe gewusst, dass sie des öfteren über das Wochenende bei U. waren, sagte Melanie F. an diesem Dienstag am Rande der Verhandlung des Kölner Landgerichts über ihre Schmerzensgeldklage gegen das Erzbistum.