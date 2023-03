Kardinal Woelki vor Gericht „Habe eigentlich nie eine Personalakte in der Hand“

Über Lautsprecher wird am Dienstag im Kölner Landgericht ausgerufen: „Herr Kardinal Woelki, bitte auf Saal 142!“ Der Kardinal wird in einem presserechtlichen Verfahren nicht als Zeuge vernommen, er ist eine der Parteien. Rainer Maria Woelki wehrt sich vor einer Zivilkammer gegen einen Online-Bericht der „Bild“-Zeitung, in dem über die Beförderung des Düsseldorfer Pfarrers Michael D. berichtet worden war. Laut Woelki hat die Zeitung fälschlicherweise behauptet, er habe bei der Beförderung des Pfarrers zum stellvertretenden Stadtdechanten von Düsseldorf 2017 dessen Personalakte gekannt und von einer Warnung der Polizei gewusst.