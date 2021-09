Katholische Kirche : Papst nimmt Heße-Rücktritt nicht an

Hamburg/Rom Im Zuge der Kritik am Umgang mit Missbrauchsfällen im Erzbistum Köln hatte der heutige Hamburger Erzbischof Stefan Heße seinen Rücktritt angeboten. Nun hat der Heilige Stuhl entschieden.

Papst Franziskus hat den Amtsverzicht des Hamburger Erzbischofs Stefan Heße nicht angenommen und ihn gebeten, „seine Sendung als Erzbischof von Hamburg im Geist der Versöhnung und des Dienstes an Gott“ fortzuführen. So heißt es in einer Mitteilung der Apostolischen Nuntiatur in Berlin.