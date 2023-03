Kirche : Missbrauchsstudie: Lange Missstände im Bistum Mainz

Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf bei der Vorstellung der Studie zu sexuellem Missbrauch in seinem Bistum. Foto: Arne Dedert/dpa

Mainz Für das Bistum Mainz liegt eine Studie zum Umgang mit sexueller Gewalt in den vergangenen Jahrzehnten vor. Sie lässt kein gutes Haar an den ehemaligen Bischöfen.

Fälle von sexueller Gewalt im Bistum Mainz sind jahrzehntelang verharmlost, verschwiegen und nicht angemessen verfolgt worden. Zu dem Ergebnis kommt eine am Freitag von dem unabhängigen Rechtsanwalt Ulrich Weber in Mainz vorgestellte Studie. „Das Bistum als verantwortliche Institution hat durch unangemessenen Umgang und mangelnde Kontrolle in vielen Fällen sexuellen Missbrauch begünstigt“, sagte Weber. Pfarrgemeinden hätten mit einer Solidarisierung mit Beschuldigten und der Diskreditierung von Opfern eine Aufklärung erschwert und weitere Vorfälle ermöglicht.