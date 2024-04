Kommentar zum Missbrauchsverfahren in Köln Die Erklärung des Gerichts macht sprachlos

Ist das zu glauben? Da hat ein katholischer Diakon, später Priester, über Jahre das ihm anvertraute Mädchen immer und immer wieder vergewaltigt. All das geschah in Pfarrhäusern von Kirchengemeinden – unter anderem in Alfter –, in denen der Diakon und spätere Priester vom Erzbistum eingesetzt war. Und das Landgericht Köln erklärt nun, diese Missbrauchshandlungen dürften „ausschließlich außerhalb der Tätigkeit als Pfarrer“ erfolgt sein. Weil das Erzbistum diesem Diakon/Priester erlaubt hatte, das Mädchen und einen zwei Jahre älteren Jungen zu Pflegekindern zu nehmen und die beiden mit dem Täter zusammenlebten, soll diese sexualisierte Gewalt gegen das Mädchen „im privaten Bereich“ ausgeübt worden sein? Das ist eine Argumentation, die sprachlos macht.