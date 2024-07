Kommentar zum Aus für die Kindergrundsicherung Lisa Paus wollte mit dem Kopf durch die Wand

Das absehbar endgültige Aus für die Kindergrundsicherung ist ein Musterbeispiel, wie eine gute Sache politisch so schlecht angepackt wird, dass sie am Ende scheitert. Lisa Paus und ihr Ministerium haben eine sinnvolle Idee, die selbst in der Ampel anfangs unumstritten war, wesentlich durch eigene Schuld zugrunde gerichtet. Armen Familien zu helfen, indem die Ansprüche der Kinder gebündelt werden, ist an sich ein richtiger Gedanke. Die dabei entstehenden höheren Ausgaben aber noch einmal mit einer zusätzlichen Behörde zu belasten, war von Anfang an die falsche Idee. Paus schaffte es nie, Verbündete für ihre unausgereiften Pläne zu werben und Mehrheiten zu schaffen. Sie wollte mit dem Kopf durch die Wand.