Aktionen in Bonn Mit leuchtend-orangen Bänken ein Signal setzen

Bonn · Alle vier Minuten erlebt eine Frau in Deutschland Gewalt durch ihren Partner oder Ex-Partner. Jeden dritten Tag endet diese Gewalt tödlich für die Frau. Am Orange Day gibt es eine Podiumsdiskussion zur Gewalt an Frauen in der Kreuzkirche und ein Lichtermeer vor dem Bonner Rathaus.

23.11.2023 , 05:00 Uhr

Eine Lichteraktion erhellt schon 2022 den Markt. Foto: Meike Böschemeyer

Von Sylvia Binner Head of Editorial Development

