Gesellschaft : Mitarbeiter geförderter Vielfaltprojekte fühlen sich bedroht

Berlin Ihre Projekte werden vom Bund gefördert. Dennoch haben viele der Menschen, die sich für die Akzeptanz gesellschaftlicher Vielfalt einsetzen, das Gefühl, dass der Raum für solche Aktivitäten schrumpft.

Von Diskreditierung bis hin zu körperlichen Übergriffen

Von den 50 Organisationen, die den Online-Fragebogen des DeZIM zumindest teilweise ausfüllten, gaben rund zwei Drittel (34 Organisationen) an, in den zurückliegenden zwölf Monaten „mit konkreten, unmittelbaren Bedrohungen konfrontiert gewesen zu sein“. Diese reichten von Diskreditierung, Verleumdung und Diffamierung (54 Prozent) bis hin zu körperlichen Übergriffen, von denen acht Prozent der an der Befragung beteiligten Gruppen berichteten.

Psychische Belastung nur eine der Folgen

Zu den Modellprojekten, die unter dem Titel „Vielfaltgestaltung“ gefördert werden, gehören unter anderem ein Projekt mit dem Titel „Meet a Jew“ des Zentralrats der Juden in Deutschland, ein Projekt in Halle an der Saale, das sich für Teilhabe und Mitgestaltung junger Migranten in Ostdeutschland einsetzt sowie eine Initiative, die sich „Aufbau, Qualifizierung und Stärkung queerer Bildungsprojekte in strukturschwachen Regionen“ zur Aufgabe gemacht hat.