Extremismus : Mitarbeiter zeigen IS-Geste am Düsseldorfer Flughafen

Mitarbeiter zeigen IS-Geste am Düsseldorfer Flughafen

Düsseldorf Die Zeigefinger symbolisch nach oben gestreckt posieren drei Mitarbeiter auf dem Rollfeld des Düsseldorfer Flughafens. Ermittlungen laufen. Vorerst dürfen sie den Sicherheitsbereich nicht mehr betreten.

Drei am Düsseldorfer Flughafen tätige junge Männer sind durch eine Geste auffällig geworden, die für die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) typisch ist. Die „Bild“-Zeitung berichtete am Freitag über den Vorfall.